Actualitzada 13/08/2022 a les 06:46

La festa major de l’Aldosa de la Massana arrencarà avui al matí amb el mercat popular, una cursa de quatre quilòmetres i un aperitiu. A la tarda hi haurà diverses activitats per als més petits, en què no faltarà el canó d’escuma. La festa acabarà amb l’arrossada popular i discomòbil amb els DJ Marc Montalvo, Marsal Ventura i Armanxu & Tito Al.