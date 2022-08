El comú reforçarà la neteja dels boscos per prevenir els incendis

Camp afirma que totes les parròquies haurien d’ampliar les partides pressupostàries dedicades a la gestió forestal

Canillo reforçarà el pressupost comunal destinat a la neteja de boscos arran de l’augment del risc d’incendis provocat pel canvi climàtic. Ho va anunciar ahir al matí el cònsol major, Francesc Camp, en el tradicional sanejament de la cabana bovina de la parròquia a la Solana del Forn, a Soldeu. Camp va afegir que tots els comuns, i no tan sols el de Canillo, haurien d’ampliar les partides per a treballs silvícoles, i que l’estratègia de prevenció dels focs hauria d’incloure l’aprofitament dels recursos forestals, com ara la biomassa. El cònsol major va recordar que a la parròquia alta només