Salvats per les últimes pluges

Els ramaders d’Ordino van celebrar ahir la tradicional benedicció del bestiar a la vall de Rialb. Els darrers ruixats han salvat una temporada nefasta arran de l’onada de calor del juliol.

Després d’un juliol de temperatures rècord a Andorra, els ramaders d’Ordino i, per extensió, del conjunt del país, han rebut els ruixats de les darreres setmanes com una benedicció. “Hem arribat a un punt molt crític”, va admetre ahir en declaracions als mitjans de comunicació el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del comú d’Ordino, Eduard Betriu, tot fent referència als efectes de la manca de precipitacions en l’estat dels prats d’alta muntanya, font d’aliment per a vaques, egües i ovelles durant els mesos d’estiu.



Potser és per això que la pregària que, com cada any, el mossèn d’Ordino va proclamar