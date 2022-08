Canillo reforçarà la neteja de boscos per evitar incendis

Actualitzada 12/08/2022 a les 14:33

Amb el sanejament de la vacada de Canillo cloem una setmana dedicada al sector primari que ens ha permès escoltar de primera mà les seves preocupacions. Moltes gràcies als ramaders que ajuden a conservar les muntanyes, així com al Departament d'Agricultura que els dona suport. pic.twitter.com/0mrCr50XM7 — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) August 12, 2022

Canillo reforçarà el pressupost comunal destinat a la neteja de boscos arran de l'augment del risc d'incendis provocat pel canvi climàtic. Ho ha anunciat aquest matí el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, en el tradicional sanejament de la cabana bovina dels ramaders de la parròquia al planell de Ribaescorjada. Camp ha afegit que tots els comuns, i no només el de Canillo, haurien d'ampliar les partides per a treballs silvícoles. El cònsol major ha recordat a la parròquia que aquest estiu hi va hagut "tres petits incendis en tres setmanes". Canillo, la segona parròquia amb més superfície boscosa, hi destina cada any 150.000 euros.Més de 300 caps de bestiar s'han concentrat al planell de Ribaescorjada. Després d'agrupar els animals en un tancat, se'ls ha desparasitat i la veterinària de Govern els ha administrat una vacuna. Els ramaders han compartit un esmorzar al lloc amb els cònsols de Canillo, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el cap de Govern, Xavier Espot.