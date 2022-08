Actualitzada 11/08/2022 a les 14:46

La tradicional benedicció del bestiar d'Ordino ha tingut lloc aquest migdia a la vall de Rialb. La festa dels ramaders de la parròquia se celebra cada any per mitjans d'agost i aprofita el canvi de guardes i el trasllat del bestiar des de les pastures més altes per beneir els animals.