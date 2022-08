La capital invertirà 40.000 euros en la pista de gel de Nadal

10/08/2022 a les 13:36

El comú d'Andorra la Vella ha fet públic al BOPA d'avui l'adjudicació per 39.702,49 euros del subministrament, el muntatge i el manteniment d'una pista de gel sintètic per al Poblet de Nadal, així com el subministrament i la gestió del personal per al funcionament de la pista. L'adjudicatari serà Gatzara Espectacles i la durada del contracte serà del 25 de novembre al 8 de gener de l'any que ve.Andorra la Vella també ha adjudicat el subministrament d'ornaments per a l'enllumenat de Nadal, segons s'indica al BOPA. En aquest sentit, el comú destinarà uns 52.500 euros a l'adquisició de diversos ornaments.