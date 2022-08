Actualitzada 11/08/2022 a les 06:37

El comú d’Escaldes-Engordany organitza un campus de natura per a joves d’entre 12 i 16 anys amb la borda de Ràmio com a camp base. L’activitat es durà a terme del 22 al 26 d’agost i té com a voluntat fomentar entre els participants el respecte pel medi ambient. El preu del campus és de 144 euros, incloent-hi els àpats i les pernoctacions.