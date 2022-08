La cooperació transfronterera, a debat a la 35a Diada Andorrana

Actualitzada 10/08/2022 a les 12:39

La 35a Diada Andorrana a la 54a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent se centrarà en la cooperació transfronterera a l'àrea del Pirineu. Ho ha anunciat avui al matí la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mach, en la presentació al Museu de l'Electricitat del llibre, que recull les 24 ponències de la Diada Andorrana de l'any passat. En total, en la Diada d'aquest any, que se celebrarà el dissabte 20 d'agost a Prada, hi haurà 24 ponències presencials i sis de no presencials.