Beixalís es tanca als cotxes

Actualitzada 10/08/2022 a les 10:20

La circulació per la carretera de Beixalís queda restringida als vehicles de motor durant els caps de setmana a partir del 13 d'agost i fins al del 18 de setembre, segons ha anunciat el comú d'Encamp, afegint-se al projecte 'Andorra Territori Ciclista'. L'accés es permetrà a vianants, ciclistes, veïns autoritzats i vehicles de l'administració i d'emergències entre les 8 i les 11 hores.El comú destaca que l'acció s'emmarca en l'estratègia com a país referent en cicloturisme i perquè Beixalís sigui "una via més segura per a la pràctica del ciclisme vista l'afluència a la zona i tenint presents les condicions de la via".