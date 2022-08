Titelles i dansa a la Massana

Actualitzada 09/08/2022 a les 10:35

Els infants podran gaudir demà a la Massana amb un antic carrusel d'època que enlloc de cavallets porta teatrets autòmats i un conte diferent en cada compartiment on descobrir endevinalles, segons ha informat el comú. L'espectacle anomenat "Giravolta titelles" anirà a càrrec de la companyia Galiot Teatre i estarà des de les 17.30 a les 19.30 hores al Prat Gran.L'oferta cultural massanenca inclou aquesta setmana un nou Dijous a la Fresca que presenta un espectacle de dansa contemporània a càrrec de Rosa Mari Herrador i Emma Riba a les 20 hores a la plaça de les Fontetes. La representació BRAM "és un crit profund i visceral, un so d'animal, que se sent des de la terra baixa fins els cims", exposa el comú.El 25 d'agost hi haurà un altre espectacle de dansa contemporània a càrrec de JO Dansa.