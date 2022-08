La part nova de l’equipament podria acollir les mateixes tones que s’han dipositat fins ara a les instal·lacions

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, va informar ahir en declaracions al Diari que l’avantprojecte d’ampliació de l’abocador de terres de la Rabassa apunta que la proposta del comú lauredià per ajudar a solucionar el problema de la manca d’espais per llençar terres és viable. Majoral va rebre els resultats fa un mes. La previsió de la corporació és que Aurea, el despatx d’engi­nyeria a què va adjudicar-se al començament de març la redacció del projecte i la direcció d’obra per a l’ampliació de l’abocador, entregui l’informe definitiu al setembre.



El cònsol major lauredià està convençut que