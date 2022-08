Germans amb Valls

Actualitzada 07/08/2022 a les 12:02

Andorra la Vella va celebrar ahir el 55è aniversari de germanor entre la capital i Valls amb la inauguració d’una escultura que commemora la relació entre totes dues ciutats. Es tracta d’una rèplica de l’escultura dedicada als castellers d’Antoni Llena que hi ha a Barcelona. Ara bé, la cònsol major, Conxita Marsol, va explicar que les dimensions de l’obra s’han adaptat a les de la ciutat i, per tant, la d’Andorra la Vella fa 3,15 metres. Es tracta d’una metàfora dels castellers, a qui Marsol també va voler rendir homenatge.L’escultura, que es va inaugurar en el marc de la festa major s’ubicarà temporalment a una zona de la plaça del Poble. Ara bé, Marsol va manifestar que se li buscarà un lloc més rellevant un cop hagin acabat les obres. Després d’inaugurar l’obra, la colla vella dels Xiquets de Valls van oferir una exhibició castellera a la plaça Príncep Benllonch, on les camises roses van alçar diferents castells.Les sardanes, primer, i l’exhibició castellera, després, van cridar l’atenció dels que passejaven pel barri antic de la parròquia central. Un incentiu que els paradistes del mercat de la Vall van agrair, ja que va acostar mirades als productes agroalimentaris, d’artesania i art que aquests dies de festivitat exposen al nucli antic.