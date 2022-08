Un centenar d'infants participen en la Purito Kids

Actualitzada 06/08/2022 a les 16:54

Un centenar d'infants han participat aquest matí a la Purito Kids 2022, segons informa el comú d'Encamp en nota de premsa. Els nens i nenes han participat en una gimcana no competitiva que comptava amb un recorregut per la plaça dels Arínsols amb diferents obstacles que havien d'esquivar mentre pedalaven. En acabar, han pogut gaudir d'inflables i un esmorzar, l'acte també ha comptat amb animació musical i la presència del ninot de La Purito. L'organitzador de la cursa, 'Purito' Rodríguez, ha estat present a l'esdeveniment per fer-se fotos amb els infants.La Purito continua demà amb la popular cursa amb 1.800 participants i que té com a port final els Cortals d'Encamp.