L'espai disposa d'una àrea per practicar parkour, una tirolina, jocs per als infants i una zona arbrada

Actualitzada 06/08/2022 a les 16:14

El comú crearà una zona verda d’uns 20.000 metres quadrats de superfície, una extensió semblant a la del Parc Central, al llarg del passeig del riu. L’anunci va fer-lo ahir al migdia la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en la inauguració del nou parc de més de 2.500 metres quadrats situat al límit entre Andorra la Vella i Santa Coloma, que té accés tant des de l’avinguda Santa Coloma com des del passeig del riu.De fet, va assenyalar la cònsol major, el parc presentat ahir és la primera pedra del gran parc fluvial que s’allargarà des del Lycée Comte de Foix fins al parc de la Serradora i la caserna de bombers. El projecte s’anirà desenvolupant per fases al llarg dels propers anys.El nou parc de l’avinguda Santa Coloma disposa d’una zona arbrada, d’una àrea per a la pràctica del parkour –un esport de risc que consisteix a superar els elements típics del mobiliari urbà servint-se únicament del cos–, una tirolina, jocs per a totes les edats i espais adaptats per als usuaris amb discapacitat. El parc també està equipat amb uns lavabos públics i dues fonts. En roda de premsa després de la inauguració, Marsol va recordar que l’àrea de parkour i la tirolina són dues instal·lacions que van demanar els escolars de la parròquia en una sessió del consell d’infants.El parc ha suposat una inversió de 987.445 euros. L’equipament està integrat a la zona del tartan del passeig del riu, a tocar dels camps de futbol de la Borda Mateu. Aquest disseny facilita que els corredors i els vianants puguin accedir fàcilment al parc.D’altra banda, la cònsol major també va apuntar que en els propers dies es posarà en marxa el nou aparcament horitzontal comunal, d’un centenar de places de capacitat, que s’ha construït a tocar del parc. L’obertura es farà en el marc d’una prova pilot per oferir als ciutadans que treballen a la capital d’estacionar-hi durant l’horari laboral a un preu reduït i accedir al centre de la parròquia en transport públic o a peu. La intenció de la prova pilot de l’aparcament dissuasiu és reduir el volum de vehicles al centre.