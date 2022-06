Actualitzada 07/06/2022 a les 06:51

Veïns del Pas de la Casa denuncien a les xarxes socials la brutícia que s’acumula als camins de la Solana, tal com mostra la imatge que acompanya aquesta notícia, on s’amunteguen cartrons, papers i cintes adhesives utilitzades. Els veïns alerten que no és un cas aïllat, ja que mantenen que el problema s’estén a tots els camins de munta­nya del Pas de la Casa.