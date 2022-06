Laura Mas assegura que no hi haurà hotels a les Pardines

Actualitzada 07/06/2022 a les 06:53

Laura Mas, cònsol d’Encamp, va assegurar que entre les idees guanyadores del concurs per adjudicar activitats de dinamització de les Pardines i Engolasters no hi ha un hotel. Mas va declarar que “ara mateix no sabem qui són els guanyadors perquè el concurs és anònim, tot i que sí que s’han escollit els tres projectes guanyadors”. La cònsol va declarar, a més, que plantejaran l’opció que hi hagi un quart vencedor. Laura Mas va explicar que els guanyadors, entre altres, inclouen propostes d’activitats sostenibles per reactivar l’economia i va declarar que ja tenen els informes sobre la taula, i que després d’una reunió amb la minoria per analitzar els informes dels tècnics la setmana vinent té la intenció de comunicar la resolució del concurs en el proper consell de comú.