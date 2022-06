L'Associació de la Gent Gran d'Escaldes retifica la nova junta

Actualitzada 07/06/2022 a les 13:41

L'Associació de la Gent Gran d'Escaldes-Engordany va celebrar el passat dimecres 1 de juny, una assemblea extraordinària per ratificar la nova junta, segons informa el comú escaldenc en un comunicat. En aquest sentit, suposa l'inici d'una nova etapa liderada per un grup de persones amb la voluntat que la resta del col·lectiu participi en les accions que s'impulsen. És per això que el grup ha habilitat una bústia per a suggeriments.

Un altre canvi decidit per la nova junta són els horaris de les permanències al despatx de l'associació, ubicat al costat de l'aparcament d'autobusos del Prat Gran. A partir d'ara, segons assenyala la corporació comunal, estarà obert el dimarts al matí i el dijous a la tarda, donant més opcions a la gent gran per anar-hi. L'associació també està treballant per organitzar algun viatge i activitats. El comú recorda que dona ple suport a l'associació i per això reformarà i ampliarà la Llar de Jubilats amb la construcció d'un despatx d'ús exclusiu per a l'entitat.