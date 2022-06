Iniciatives dels escolars per reduir del consum d'energia

Actualitzada 07/06/2022 a les 12:05

Andorra la Vella ha celebrat avui el Consell d'Infants per aprovar les propostes presentades per 12 escolars que han representat 242 alumnes de 5è de primària de sis centres de la parròquia. Les iniciatives treballades a les escoles durant tot el curs mostren la preocupació dels joves pel medi ambient i la reducció del consum d'energia i també hi ha hagut propostes socials.Els alumnes del col·legi Sant Ermengol han demanat que s'habiliti un parc d'exercici ecosostenible que s'autoabasteixi d'electricitat amb l'energia que generin els elements del joc. Els escolars de l'Escola andorrana d'Andorra la Vella han plantejat reduir el consum energètic i la contaminació lumínica de l'enllumenat públic amb un sistema intel·ligent que regula la intensitat de la llum amb sensors de moviment. Des del col·legi Janer han proposat posar bancs amb plaques solars que permetin carregar dispositius mòbils a les zones comercials i de passeig de la parròquia. I des de l'Escola francesa de Santa Coloma la petició ha estat participar en la Setmana Europea de l'energia sostenible amb activitats per promoure la conscienciació social per frenar el canvi climàtic.Els estudiants del British College han previst fer una jornada d'acompanyament a la gent gran abans de la festa de Sant Jordi amb activitats per fomentar les relacions intergeneracionals. I la iniciativa de l'Escola francesa d'Andorra la Vella ha estat una campanya de sensibilització per al bon ús i manteniment dels lavabos públics.La cònsol major, Conxita Marsol, ha explicat als joves que es treballarà per intentar implementar totes les propostes en la mesura del possible "total o parcialment" i ha destacat que els projectes "són assumibles i suposen una millora del dia a dia de tota la ciutadania". Marsol ha exposat als escolars les activitats previstes per a la festa de cloenda del consell d'infants que es farà el 17 de juny a l'Estadi comunal Joan Samarra Vila i que a la Festa del Poble del 24 de juny i a la Festa Major del 5 al 8 d'agost hi haurà activitats específiques per als infants.