Els clubs i acadèmies de la Massana se sumen als Esports d'Estiu

Actualitzada 07/06/2022 a les 14:13

El comú de la Massana ha arribat a un acord amb els clubs i acadèmies de la parròquia per oferir als seus inscrits el servei de ludoteca de matins, de menjador i d’activitats de tarda, segons informa l'ens comunal massanenc en un comunicat. En aquest sentit, el conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, ha indicat que així es cobreix "una necessitat que tenien moltes famílies, ja que al matí els infants fan entrenaments o per exemple estan apuntats a anglès però a partir del migdia no sabien com organitzar-se".Així, es fa efectiva la demanda que va arribar de l’ECAP, l’Esquí Club Arinsal Pal, i que s’ha obert a totes les entitats de la parròquia. Tant la responsable de l’ECAP, Sandra Gómez, com la responsable de Multilingüe Formació Professional, Birgit Gutekunst, s’han mostrat molt satisfetes amb aquest acord, que permetrà que els infants puguin entrenar i seguir diferents activitats i compaginar-les amb les propostes dels Esports d’Estiu, segons destaca la corporació comunal.D’altra banda, el comú informa que ja estan obertes les inscripcions per als Esports d’Estiu i les Setmanes Temàtiques, que ofereixen unes 175 places setmanals. Algunes de les novetats són la introducció d’una nova disciplina: el circ, a més de la duplicació del Màster Xef, degut al gran èxit de les passades edicions. També hi haurà dues setmanes de bicicleta de muntanya, una amb un nivell d’exigència més elevat i l’altra d’introducció a aquesta disciplina, amb tallers d’educació viària i mecànica. L’oferta es completa amb danses urbanes, muntanya i natura, rugbi, teatre, rock i futbol, disciplines que ja es van introduir l’estiu passat amb una gran acceptació. Les activitats massanenques compten amb 23 monitors i 4 ajudants.