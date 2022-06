Accedir al pont tibetà i el Roc del Quer costarà 14,5 euros

Actualitzada 07/06/2022 a les 13:56

El tiquet general conjunt per accedir al pont tibetà de la Vall de Riu i el mirador del Roc del Quer costarà 14,50 euros. L'entrada només per a la primera atracció pujarà a 12 euros, mentre que la d'accés a la segona en costarà cinc. El preu inclourà el servei de transport en autobús des del centre de Canillo. Avui al migdia en sessió de consell de comú s'ha inclòs una esmena a l'ordinació de preus públics perquè els residents al país és beneficiïn d'un descompte del 25% per accedir al pont tibetà.

D'altra banda, els menors de cinc anys tindran l'entrada gratuïta i hi haurà descomptes d'entre el 15 i el 30% per a diversos grups, com ara els joves i la gent gran.



L'endeutament va passar d'11.607.118 (el 81% de la mitjana d'ingressos dels últims tres anys) a 24.307.110 euros (el 164%) en un any. Aquesta xifra inclou el deute de les societats participades pel comú.

El comú ha tancat avui al migdia en consell de comú els comptes del 2021 amb un superàvit de 2.462.936 euros. En el capítol d'ingressos, que va pujar a 12.995.460 euros, destaquen les transferències del Govern (6.310.786 euros, el 49% del total) i les entrades per l'Impost de Transmissions Patrimonials (1.505.984 euros, el 12%). Les despeses van situar-se en 10.532.525 euros. El comú va liquidar 1.497.216 euros en inversions, mentre que va pressupostar-ne 4.367.860.