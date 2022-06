El 2021 el comú va rebre 1.025.377,76 euros per l’impost, mentre que el 2011 va ingressar-ne 230.785,18

Els ingressos del comú d’Ordino per l’impost sobre les transmissions patrimonials (ITP) han augmentat el 344,30% en deu anys. Segons una anàlisi del Diari dels comptes de la corporació de la darrera dècada, en l’exercici del 2021 el comú va percebre, per primera vegada en el període estudiat, més d’un milió d’euros per l’ITP. Concretament, la xifra va enfilar-se fins a 1.025.377,76 euros. En l’exercici del 2011 va ingressar, per aquest mateix tribut, 230.785,18 euros. En termes absoluts, l’any passat l’ITP va generar 794.592,58 euros més que el 2011.



Segons l’article 3.1 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries,