Encamp celebra la diada de Sant Romà de Vila amb la presència del Copríncep Vives

Actualitzada 06/06/2022 a les 06:41

Encamp celebra aquest migdia la tradicional diada de Sant Romà de Vila, que es farà a l'església de Sant Romà. La festivitat s’iniciarà amb la tradicional missa solemne i la cantada dels goigs. A l’acte, segons va comunicar el comú d’Encamp, hi assistirà l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives que, posteriorment a la missa, beneirà la campana Jesús Maria. La campana va ser restaurada l’any 2020 i actualment està exposada a l’interior de l’església de Santa Eulàlia, tot i que per l’ocasió es traslladarà a Sant Romà. Per acabar la celebració, hi haurà un aperitiu per a tots els assistents.