El Copríncep episcopal "prega per la família" a l'aplec de Sant Romà de Vila

Actualitzada 06/06/2022 a les 16:20

El Copríncep episcopal i bisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, ha "pregat per la família com a bon catòlic", en referència a la despenalització de l'avortament, durant l'homilia de la missa en celebració de la diada de Sant Romà de Vila i la benedicció de la campana de Santa Eulàlia. El copríncep episcopal ha visitat Andorra per oficiar la missa a Sant Romà de Vila i beneir una campana del 1597 que ha estat restaurada recentment després que fos tallada fa cent anys i quedés inutilitzada. Laura Mas, cònsol major d'Encamp, ha celebrat que s'hagi pogut restaurar la campana i poder celebrar la seva benedicció a la capella de Sant Romà de Vila.