Diada de la Mare de Déu de l'Ecologia, amb normalitat

Festa al camí de les Pardines després de les restriccions de la Covid

El camí de les Pardines va ser l’escenari ahir de la celebració d’una Diada de la Mare de Déu de l’Ecologia marcada per la normalitat després de la pandèmia del coronavirus. Cal recordar que l’any passat la Diada, que se celebra el primer dissabte de juny, es va dur a terme amb restriccions i que fa dos anys es va haver de suspendre a l’estar en plena onada de Covid-19.



La celebració de la Diada de la Mare de Déu de l’Ecologia d’enguany es va fer com és habitual a l’espai on s’ubica l’adoratori, al mig del camí de les Pardines.