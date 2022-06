Colònies de gats a Andorra la Vella

Actualitzada 05/06/2022 a les 06:28

El comú ha tret a concurs la convocatòria per presentar les sol·licituds per a l’atorgament de subvencions per a la gestió integral de les colònies de gats a la parròquia d’Andorra la Vella. Entre els objectius hi ha el d’identificar i censar les colònies de gats i els seus responsables i el control de natalitat.