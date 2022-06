Una seixantena d'encampadans celebren la Verge de l'Ecologia

Actualitzada 04/06/2022 a les 17:59

Encamp ha celebrat avui la diada de la Mare de Déu de l'Ecologia amb el tradicional aplec a l'oratori que es troba al camí de les Pardines. El comú informa que una seixantena de persones han participat en la trobada, on s'ha fet la pregària a la Mare de Déu i l'ofrena floral. A més, s'ha repartit coca i xocolata i plantes d'Espígol com a Vila Florida. A l'acte hi han assistit els consellers comunals Èric Alguacil, Josefina Rodríguez, Andreu Riba i el conseller de cultura i Afers Socials David Cruz.