El Govern rehabilita l'església de Sant Roc de Sornàs

El ministeri de Cultura i Esports va fer la recepció ahir de les obres d’intervenció i de rehabilitació que s’han desenvolupat l’últim mes i mig a l’església de Sant Roc de Sornàs, declarada bé d’interès cultural (BIC) l’any 2003. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, juntament amb l’equip del departament de Patrimoni Cultural, van visitar l’església per veure de primera mà les intervencions i millores generals que s’han fet al BIC.



Els treballs s’emmarquen en la tasca del departament per impulsar les intervencions necessàries per conservar i mantenir el patrimoni