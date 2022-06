El document s’hauria de basar, segons el conseller, en un estudi acurat de la capacitat de càrrega dels recursosS

El conseller del grup de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria Cerni Cairat afirma que la parròquia necessita dotar-se d’una carta del paisatge. Aquest document, explica Cairat, no tindria un caràcter normatiu equivalent al pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), però sí que permetria “ordenar i orientar” la política urbanística comunal. El text, tal com el concep el conseller de Desperta Laurèdia, hauria de definir les categories de classificació del sòl –agrícola, industrial, natural, rural i urbà–, així com els usos permesos i prohibits en cadascun d’aquests espais. “A Sant Julià hi ha certa arbitrarietat referent al

#1 Lauredià

(04/06/22 07:12)