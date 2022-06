Artesania, vermut i espai per als petits al Mercat de la Vall

Actualitzada 04/06/2022 a les 12:27

Com cada primer dissabte de mes fins a l'octubre, el Mercat de la Vall d'Andorra la Vella s'ha instal·lat avui al centre històric amb més d'una trentena de paradetes. Fins a les 20 del vespre, els visitants podran passejar pel mercat, que compta amb productes d'artesania creativa, art i productes agroalimentaris. A més, fins a les 14 del migdia hi haurà vermut de franc per a les compres superiors a 10 euros i a les 17 hores un taller. Enguany, i com a novetat, el comú ha habilitat un espai per als més petits que estarà disponible fins a les 14 hores i de les 17 a les 20 hores.