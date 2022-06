La Setmana del medi ambient promourà l'educació entre els joves

Gairebé 400 infants dels tres sistemes educatius participaran en els tallers

Amb motiu del Dia mundial del medi ambient, el comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat diferents activitats adreçades als escolars dels tres sistemes educatius de la parròquia agrupades en la Setmana del medi ambient.



L’objectiu és sensibilitzar els infants sobre les bones pràctiques ambientals, fer-los descobrir el patrimoni natural i transmetre’ls la importància de protegir-lo. Aquest any, participaran en aquestes accions un total de 372 alumnes. En concret, s’han previst tres activitats per a diferents franges d’edat. La primera és un taller de jardineria. En aquest, cada alumne plantarà una planta en una zona del Prat del Roure per afavorir la presència de