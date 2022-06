Actualitzada 03/06/2022 a les 06:55

El comú va obrir ahir les inscripcions per a les activitats d’estiu, les quals es desenvoluparan del 4 de juliol al 7 de setembre. Sota el lema Amb sentit, o sense, no et perdis l’estiu a Encamp!, els diferents espais d’infants i joves oferiran gimcanes silencioses, grans jocs a cegues, tallers sensorials i sortides i activitats a l’entorn natural, entre d’altres.