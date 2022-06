Encamp celebra la Verge de l'Ecologia i Sant Romà de Vila

Actualitzada 03/06/2022 a les 11:45

La parròquia d'Encamp encara un cap de setmana de celebracions i d’aplec ciutadà amb la diada de la Mare de Déu de l'Ecologia, que com cada any es farà el primer dissabte de juny (dia 4), i la Diada de Sant Romà de Vila, que tindrà lloc el dilluns de Pentecosta (6 de juny), segons informa l'ens comunal encampadà en un comunicat. En aquest sentit, la diada es farà a l'espai on s'ubica l'adoratori, al mig del camí de les Pardines i la celebració començarà amb una plegaria a la Mare de Déu de l'Ecologia, seguida de la tradicional cantada de goigs i d'una ofrena floral. Després, s'oferirà coca i xocolata als assistents i es farà el repartiment de l'Espígol.Per altra banda, la diada de Sant Romà de Vila, que es farà a l'església de Sant Romà, s'iniciarà amb la tradicional missa solemne i la cantada dels goigs amb l'assistència de l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan -Enric Vives que beneirà la campana Jesús Maria restaurada el 2020.