La modificació del POUP no permetrà construir estacions de servei i tallers de reparació de vehicles

al paratge, entre d’altres

Encara que soni estrany, fins ara el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de Sant Julià de Lòria permetia construir una estació de servei o un taller de reparació de vehicle a la Peguera. En aquest paratge de la parròquia, on avui dia hi ha un conjunt de bordes on els ramaders guarden les eines del camp i tanquen el bestiar, fins ara els usos urbanístics definits al POUP donaven màniga ampla als privats dels terrenys de la zona per fer el que creguessin convenient a les seves propietats.



Han estat els mateixos veïns amb terres i bordes a la Peguera