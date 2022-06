Encamp obre les inscripcions per a les activitats d'estiu

Actualitzada 02/06/2022 a les 17:55

El comú d'Encamp obre avui les inscripcions per a lesactivitats d’estiu del Llaç d’Animació, de l’Àrea de Jovent i de l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, les activitats es desenvoluparan del 4 de juliol al 7 de setembre (en funció de les àrees) i s’emmarcaran en la temàtica dels sentits. Sota el lema ‘Amb sentit, o sense, no et perdis l’estiu a Encamp!’, els diferents espais d’infants i joves oferiran gimcanes silencioses, grans jocs a cegues, tallers sensorials, sortides i activitats a la natura, entre d’altres. Les activitats es faran en elformat habitual a les Colònies dels Cortals a l’Alberg de la Baronia. La corporació comunal destaca que a través de les activitats s'aprendrà el llenguatge de signes, el braille i altres mètodes, com resoldre dificultats amb les quals es poden trobar les persones sense sentits com la vista o l'oïda. El comú informa que hi haurà tres torns del 4 al 3 de juliol, del 18 al 27 de juliol i de l’1 al 10 d’agost. Es preveuen 40 places per torn i el preu per torn és de 239,40 euros per a joves de la parròquia, 285,80 euros per a inscrits d’altres parròquies del país i 483,80 euros per a forans.Les activitats d'estiu duraran 10 setmanes i es faran del 4 de juliol al 7 de setembre. A Encamp, l’horari serà tots els dies de les 8.00 hores a les 20.00 hores. Al Pas de la Casa, les activitats es faran cada dia de les 8.30 hores a les 20.00 hores, menys diumenge, que seran de les 8.30 hores a les 19.00 hores. El preu tant per a les activitats del Llaç d’Animació com per a les de l’Àrea de Jovent és de 77,80 euros per 4 dies i de 88,90 euros la setmana (5 dies).El comú informa que en total, hi ha previstes 25 places per a les activitats del Llaç d’Animació d’Encamp i 25per al del Pas de la Casa. Mentre que per a l’Àrea de Jovent es preveuen 75 places a Encamp i 20 al Pas de la Casa. Així mateix, la corporació comunal encampadana destaca que des del departament de Cultura i Afers Socials estan habilitades les prestacions socials necessàries per a aquelles famílies que per a poder inscriure els seus fills necessitin una ajuda per fer front a les quotes d'inscripció.