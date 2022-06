Els padrins celebren el dia de la Verge de Canòlich

Actualitzada 02/06/2022 a les 06:54

L’Associació de la Gent Gran va celebrar ahir al migdia la tradicional diada de la Verge de Canòlich dies després de la festivitat de la patrona. Desenes de padrins lauredians van desplaçar-se fins al santuari de la Mare de Déu del Canòlich per participar en la missa a la capella, que va oficiar el mossèn de la parròquia, Pepe Chisvert. A l’acte van assistir el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, i la cònsol menor, Mireia Codina.Després de l’ofici religiós va tenir lloc la tradicional benedicció i repartició dels pans. L’aplec dels padrins posa el punt final a les festes en honor a la Verge de Canòlich. Aquest any la celebració ha tornat a la normalitat prepandèmica després de dues edicions amb canvis significatius en el format arran de la crisi sanitària. El 2022 és un any especial per al santuari, ja que marca l’inici dels actes de celebració del 8è centenari de l’aparició de la verge, segons diu la tradició. L’efemèride se celebrarà l’any vinent amb diferents actes culturals i religiosos.