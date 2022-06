El comú descarta construir un altre abocador de terres a la parròquia

Mas recorda que Encamp ja té l’equipament del Maià, que va reobrir dimarts després del tancament hivernal

El comú d’Encamp no construirà un altre abocador de terres a la parròquia. La cònsol major, Laura Mas, va respondre ahir a primera hora de la tarda que Encamp “ja té un abocador”, el del Maià, el qual és “el més gran del país per capacitat de metres cúbics de runa”. L’abocador del Maià va reobrir dimarts després del període de tancament per la temporada hivernal. Actualment hi ha dos equipaments més d’aquestes característiques oberts: el de Beixalís, que tancarà a l’octubre, i el de la Rabassa. Els preus per abocar al Maià oscil·len entre 4,2 i 7,5 euros per