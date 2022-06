Concert solidari de l'Institut de Música en benefici d'Unicef

Actualitzada 02/06/2022 a les 12:35

L’Institut de Música projecta per al proper 16 de juny un concert solidari en benefici d’Unicef, que celebra el seu 75è aniversari, segons informa el comú d'Andorra la Vella en un comunicat. El recital tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les 19 hores i comptarà amb la participació de les diferents escoles artístiques de La Llacuna. Així, el concert estarà capitanejat per l’Orquestra, la Banda i elConjunt de guitarres de l’Institut de Música i implicarà els alumnes de l’Aula de teatre, que faran una lectura de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, alhora que es projectaran obres fetes pels alumnes de l’Escola d’art.L'ens comunal de la capital informa que el concert té per objectiu unir esforços entre el comú i Unicef. Per això, en el marc de l'esdeveniment s’impulsarà una campanya de donació voluntària, la recaptació dela qual anirà es destinarà als projectes que Unicef Andorra finança a l’Afganistan, Bangladesh i Bhutan.