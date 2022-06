Festival de música i compres a la capital el 9 de juny

Actualitzada 01/06/2022 a les 11:12

El comú d'Andorra la Vella es prepara pel Concèntric, l’esdeveniment de dinamització comercial que va néixer l’any passat com una evolució del ‘De copes’, un esdeveniment molt popular anys enrere a les portes de l’estiu, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, el proper dijous 9 de juny entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, el Concèntric oferirà música en directe, photocalls, i sobretot, descomptes i promocions de fins al 30% per part dels establiments participants abans de la posada en marxa de les rebaixes d’estiu. Els compradors es podran endur, a més, un obsequi estiuenc de part del comú en forma de barret de palla, que es podrà recollir a la plaça Rebés entre les 17 i les 22 hores.En aquest sentit, la corporació comunal recorda que Concèntric és un concepte que parla de concerts al Centre històric i vol transmetre que s’hi faran diverses accions, concèntriques, al mateix temps al voltant del Centre històric. L’esdeveniment compta amb la implicació dels establiments de la zona i de l’Associació de comerciants del Centre històric que, amb motiu del Concèntric, el proper dijous 9 de juny oferiran importants descomptes i promocions i també activitats complementàries.Durant l'esdeveniment, la corporació comunal afirma que la música estarà present en diferents punts del centre històric. En aquest sentit, l’estil Deep-house vocal del Dj Madam aportarà ritme a la plaça Guillemó, mentre que el Dj Richy Vuelcom punxarà temes més ballables i comercials a la rambla Molines. La plaça Rebés, on s’adequarà un photocall, serà l’escenari on el Dj Frank Morais animarà el públic assistent amb un estil house ambiental, i al passatge Codina hi sonarà l’estil funky-house del Dj John Holt.Entre les activitats programades, la corporació comunal de la capital destaca la classe magistral gratuïta de fit gipsy dance a les 7 de la tarda a la Plaça del Poble i una desfilada de moda de roba esportiva de la dissenyadora andorrana Marta Marsà a les 20 hores a la rambla Molines. També per qui s’acosti fins a la plaça Guillemó, es podrà endur de franc una caricatura realitzada per David García Vivancos que les dibuixarà en un Ipad i les lliurarà tant en suport físic com digital. Al mateix temps, la plaça Príncep Benlloch oferirà l’opció de gravar-nos en 360 graus i endur-nos el vídeo com a obsequi. I Marc Ferrer sorprendrà els visitants del Centre històric amb trucs de màgia.