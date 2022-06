Encamp obre un rober solidari a demanda

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:25

El comú d'Encamp ha posat en funcionament un nou Rober Solidari sota el lema "La teva roba treu un somriure" que permetrà a les persones i famílies que ho necessitin obtenir indumentària tèxtil, complements, material per a nadons, jocs infantils idiferents objectes que hagin sigut donats per altres ciutadans de forma desinteressada, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, l'espai està ubicat al centre d'Encamp, al carrer Mirador, i ja està operatiu, sempre sota demanda. La cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i la representant de Càrites d’Encamp, Mercè Rosas, han visitat avui les noves instal·lacions.En aquest sentit, Laura Mas i el conseller han posat de relleu que "la voluntat és sumar esforços per apropar aquest servei a les persones que ho necessitin i alhora contribuir a evitar la generació de més residus tèxtils". Així mateix, la cònsol ha explicat que s'ha repartit un fulletó informatiu a totes les cases perquè coneguin el servei i "evitem que els contenidors de recollida d’escombraries s’omplin de roba que pot tenir encara molta vida per endavant i els deixem únicament pel que realment és residu tèxtil".Així, les persones que necessitin roba o material del Rober Solidari s’han de posar en contacte amb el Servei d’Afers Socials del comú encampadà i concertar una visita per acudir posteriorment a l’espai i escollir allò que els pugui ser d’ajuda. De la mateixa manera, la corporació comunal notifica que aquelles persones que vulguin fer entrega de qualsevol material o fobar, també s'han de posar en contacte amb el Servei d'Afers socials per concretar dia i hora.L'ens comunal destaca que al Rober Solidari s’hi pot dipositar: roba, jaquetes, anoracs, abrics, calçat, mantes, llençols, jocs infantils i altre material en bon estat, com esquís, cotxets de bebè, cadiretes del cotxe de nadons, cotxets de passeig, etcètera. Per contra, no es pot portar roba i material que estigui en mal estat o que no es pugui reutilitzar.