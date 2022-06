Concurs d'embelliment floral dels balcons a Sant Julià

Actualitzada 01/06/2022 a les 16:42

El consell d'infants ha instat al comú de Sant Julià de Lòria a posar en marxa el concurs de balcons en el marc del projecte d'embelliment de la parròquia, segons informa l'ens comunal en un comunicat. En aquest sentit, la iniciativa té com a objectiu premiar les millors fotografies que es publiquin a Instagram de balcons i finestres de la parròqui aamb plantes, flors i guarniments florals. La finalitat del concurs és fomentar el verd urbà i conscienciar la població laurediana per gaudir d'una vila bonica.El concurs, que s'inicia aquest dimecres, s'allargarà fins al pròxim 12 de juny mitjançant la xarxa social Instagram. Els consellers infantils Lucia Dias i Enzo Romero, han detallat que el jurat -que estarà format pels cònsols i consellers del comú, així com els consellers infantils de l'escola francesa i andorrana- avaluaran que s'utilitzin plantes naturals, que no sobresurtin dels balcons i que siguin visibles des de la via pública. En aquesta línia, per a participar, els interessats hauran de penjar al seu compte d'Instagram un màxim de tres imatges dels seus balcons amb les etiquetes #concursbalcons, #consellinfants i #comusantjuliadeloria.La corporació comunal laurediana notifica que els guanyadors es faran públics el 13 de juny -data de cloenda de la 14a edició del Consell d'Infants- i hi haurà premis per als tres millors classificats, que seran els que hagin obtingut més 'm'agrada'. Així, el primer classificat s'endurà una passejada amb cavall per Naturland i un dinar al restaurant de la cota 2.000 per a quatre persones. El segon s'emportarà un val per un dinar/sopar en un restaurant local per a dues persones i un lot de productes artesans de la parròquia i, per últim, el tercer serà guardonat amb quatre entrades per a LAUesport i un val de 30 euros per a gastar en un comerç de Sant Julià de Lòria.