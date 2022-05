Naturland estrena un 'Forest Line' com a activitat estrella d'estiu

Actualitzada 31/05/2022 a les 13:54

El director de Naturland, Xabier Ajona, ha presentat aquest matí les principals novetats d’aquesta temporada d'estiu 2022 del centre d'activitats. D’entre les sis noves propostes que s'incorporen a la cota 1.600 -entre elles un recorregut de xarxes elàstiques, d’sklide, de swingcar cross, de tubbing i de buggy a pedals- destaca el Forest Line, una activitat única al país. “Consisteix en un tub d’acer que està suspès entre els arbres del bosc i que, adaptant-se a la fisonomia de l’entorn, va sortejant els arbres en sentit descendent entre una altura de 4 i 7 metres d’alçada i en un recorregut de més de 500”, ha detallat el director. L'activitat està adreçada a majors de 7 anys i és idònia per a l’estiu ja que s’ha construït en una zona d’ombra.



Per altra banda, a la cota 2.000 s’ha ampliat el Naturland Bike Center i s’ha incorporat una activitat de ‘mini’ tractors Johnn Deere dirigit al públic de menys edat. A més, s’ha dut a terme una millora general dels serveis i dels accessos. “Penso que estem en la línia correcta i que això ens està permetent consolidar-nos. No busquem un possible augment dels clients en l’aforament diari sinó una millora en la seva satisfacció global” ha assegurat Ajona. Tot i això, el director ha comentat que seria un bon escenari el fet de superar en un 10% la facturació de l’any passat del parc, que va assolir els 2 milions de facturació durant la temporada d’estiu.

Naturland ha destinat una inversió global de 500.000 euros pel que fa a les activitats d’aquest 2022.

Per altra banda, Ajona ha anunciat que Naturland no demanarà allargar la concessió per compensar les pèrdues de la pandèmia. "Ens queden encara molts anys de concessió i no ho hem considerat necessari" ha assegurat el director de Naturland mentre assenyalava que, en el seu cas, l'accionista majoritari del centre d'activitats és el comú.