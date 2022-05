La Massana crea un festival d'esports inclusiu i solidari

Actualitzada 31/05/2022 a les 16:11

La Massana estrena l'11 i 12 de juny un festival d'esports amb vocació inclusiva, solidària i sostenible, segons destaca el comú. FestiSport tindrà unes 25 disciplines esportives i 40 activitats entre les que s'inclou exhibicions, classes, competicions o escape rooms i es presenta com un aparador de l'oferta esportiva del país, amb la participació de clubs i federacions.El conseller d'Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, ha assenyalat aquest matí en la presentació del festival que s'ha organitzar per "cobrir un espai que creiem que és important, oferint un festival adreçat al públic familiar perquè els infants coneguin diferents disciplines esportives i les entitats es puguin promoure i fer inscripcions in situ". I ha indicat que les escoles de la Massana s'han implicat en el projecte participant en la tria del nom de la mascota de FestiSport que es coneixerà dissabte en l'acte inaugural.FestiSport permetrà practicar tennis taula, skate, pumptrack o escacs al parc del Prat Gran, la plaça de l'Església tindrà un rocòdrom i propostes de dansa i rítmica i les Fontetes serà el punt de partida d'una cursa ciclista i acollirà xerrades sobre l'esport, inflables, castellers entre d'altres activitats. I des de la Closeta s'han organitzat cinc sessions de l'escape room "Entre fronteres: guies i fugitius".Les activitats començaran dissabte a les 10 hores amb un repte solidari per recaptar fons per a Assandca amb el lema "Pedala contra el càncer", amb la col·laboració del Centre Esportiu d'Anyós, amb bicicletes estàtiques per assolir el repte de sumar més de 10.000 quilòmetres. Vallnord donarà 2 euros per cada participant i l'aportació per adquirir el dorsal és voluntària. L'aposta per la inclusivitat per fomentar la integració de les persones amb diversitat funcional es concreta en un taller d'escalada amb oclusió ocular o un partit de golbol.FestiSport coincidirà amb el mercat de roba i material esportiu, Vide Sport, que tindrà una dotzena de parades amb productes relacionats amb l'esport.