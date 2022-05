La capital obre la votació final dels pressupostos participatius

Actualitzada 31/05/2022 a les 13:07

El comú d'Andorra la Vella ha presentat avui en roda de premsa els 14 projectes que han superat el filtratge tècnic pels pressupostos participatius de la parròquia. Els ciutadans podran votar a partir de demà quins volen que siguin els projectes finalistes.Les propostes comprenen l'embelliment de diversos punts de la capital; convertir les parades de bus en espais interactius, calefactables i ecosostenibles; passos de vianants elevats; la instal·lació de màquines que recompensin per reciclar; la construcció d'una paret o zona d'escalada; un espai lúdic per promoure l'activitat física entre la gent gran; una bandera andorrana de grans dimensions; un mirador estel·lar, i la col·locació d'escales mecàniques a l'avinguda Mertixell a l'alçada de la cruïlla de la Creu Grossa. El comú compta enguany amb un pressupost de 200.000 euros per implementar el projecte o els projectes guanyadors.El període de votació comença demà i s'allargarà fins al dia 19 i els votants podran triar fins a un màxim de tres projectes. Les votacions es podran fer a través del portal web o físicament al punt d'informació de la gent gran, l'oficina de l'Espai Ciutadà i l'oficina de tràmits de Santa Coloma entre les 8.30 i les 15 hores.