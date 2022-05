Actualitzada 31/05/2022 a les 13:37

El comú d'Encamp ha obert la convocatòria per al concurs d'embelliment floral a la parròquia fins a l'1 de juliol, segons informa l'ens en nota de premsa. El certamen està obert a tots els comerços, hotels i residents d'Encamp i del Pas de la Casa. Hi ha un val de 20 euros per a tots els participants i premis de fins a 450 euros segons la categoria.