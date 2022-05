El comú instal·larà més jocs als parcs infantils

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:34

El comú va anunciar ahir a la tarda que instal·larà nous jocs per a joves i infants als parcs dels Prat del Roure i de Sant Jaume. Les atraccions seran dos multijocs de cordes tridimensionals per a nens i nenes d’entre 8 i 14 anys al parc situat entre el carrer dels Veedors i el passatge Arnaldeta de Caboet, i entre aquesta via i el carrer de les Nacions Unides.