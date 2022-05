Canillo publica una guia sobre el barranquisme

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:33

Canillo ofereix el barranquisme com a novetat de les activitats d’estiu. El comú ha publicat una guia amb informació dels nou barrancs de la parròquia on es pot practicar aquesta modalitat esportiva amb l’objectiu “de posicionar-se com a lloc de referència d’aquest esport”. La informació ha estat recollida i ordenada per Jacint Verdaguer, treballador del comú.