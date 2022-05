Un turisme perd el control i impacta amb dos vehicles més en una topada amb dues dones de 49 i 56 anys i un home de 81 afectats

Un aparatós accident a l’avinguda Meritxell va acabar ahir a primera hora de la tarda amb un dels vehicles encastat contra la porta d’entrada d’un edifici d’habitatges. Els serveis d’emergència hi van atendre tres persones, que van ser traslladades a l’hospital per ferides lleus. El sinistre va tenir lloc poc abans d’un quart de quatre de la tarda, quan un turisme va perdre el control “per raons que es desconeixen” i va impactar amb dos altres vehicles per la part del darrere, va explicar el cap de guàrdia dels bombers. Tots tres turismes –un Suzuki SH4, un Mitsubishi ASX i

#1 50km?

(31/05/22 06:46)