L’escola de Salut de Sant Julià organitza una xerrada per parlar de com reconstruir-se després d'una pèrdua el proper 8 de juny a les 16 hores. L’acte tindrà lloc a la Plaça Major número 9, a la planta -2, Sala Glòries i anirà a càrrec de la psicòloga Meritxell Camp. El taller oferirà recursos per afrontar el dol i per acompanyar persones en aquest procés.