Multijocs de cordes i un parkour als parcs d'Escaldes

El comú d'Escaldes ha anunciat aquesta tarda que instal·larà "en breu" nous jocs per a joves i infants als parcs dels Prat del Roure i de Sant Jaume. Les atraccions seran dos multijocs de cordes tridimensionals per a edats entre 8 i 14 anys al parc situat entre el carrer dels Veedors i el passatge Arnaldeta de Caboet, i entre aquesta via i el carrer de les Nacions Unides.Les millores als espais de lleure inclouen també una actuació al Turó de les Arts, situat al costat del parc d'skate, del Prat del Roure on es deixaran els tobogans actuals i s'hi afegirà un multijoc de cordes tridimensionals i altres jocs adaptats al pendent de la zona. Aquesta actuació comportarà eliminar l'herba actual i col·locar un paviment de cautxú en aquella zona, segons assenyala el comú.Al parc de Sant Jaume es preveu instal·lar multijocs de parkour entre les pistes de futbol i bàsquet per a joves de 12 a 18 anys. Pel que fa als jocs existents en aquest parc, el comú apunta que els retiraran i "reciclaran".Fins ara, s'han canviat dos tobogans al Prat del Roure, s'ha instal·lat un gronxador-niu en una estructura que no n'hi havia i s'ha pintat bancs i pèrgoles. A més, s'ha millorat els sorrals, es repararan els paviments i s'il·luminaran els dos parcs infantils de Sant Jaume. Per tal d'evitar el tancament d'un parc quan es trenca algun dels seus elements, el comú treballa en una estratègia de "manteniment preventiva".