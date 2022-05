Malestar per la negativa de Gili a informar de les activitats al Madriu

Majoral i Rascagneres afirmen que sense comunicació no hi ha gestió conjunta

Els comuns d’Encamp i Sant Julià de Lòria –dues de les parròquies, juntament amb Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que tenen territoris a la vall del Madriu-Perafita-Claror– es mostren “sorpresos” per la “manca de col·laboració” de la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, per informar els altres representants comunals de les activitats que vol organitzar a la vall. Gili va afirmar aquesta setmana en una roda de premsa sobre la qüestió del Madriu que només es deu als ciutadans d’Escaldes i que no té “cap obligació” de comunicar als quatre comuns que participen en la comissió de gestió de la vall

